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    • 22.04.2020 15:27
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    Son dakika: MHP lideri 'den 'na çok sert "" tepkisi

    MHP Genel Başkanı , Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin () kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak. Bahçeli, yaptığı açıklamada "Bizim ’da TBMM’nin özel oturumuna katılıp katılmamız ’nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan’da Meclis’te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır" dedi...

    Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 23 Nisan tepkisi

    MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, 'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

    Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı konuşma yapacak.

    KILIÇDAROĞLU'NA ÇOK SERT TEPKİ
    Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim 23 Nisan'da TBMM'nin özel oturumuna katılıp katılmamız 'nun bileceği ve takdir edeceği bir konu değildir. Sağlık durumu müsait ve katılmaya müzahir her milletvekilinin 23 Nisan'da Meclis'te olması, yüzüncü yıldönümün sevincine ortak olması tutarlı ve isabetli bir davranıştır.

    23 Nisan günü Meclis'e geleceğini söyleyen, sonra da liderlerin Meclis'te olması için çağrıda bulunan CHP Genel Başkanı'nın kendi işine bakması, boyunu ve haddini aşan yorum ve açıklamalardan uzak durması tavsiyemdir.



    İnfaz Düzenlemesiyle ilgili kanuna 18 milletvekiliyle red oyu kullanan Kılıçdaroğlu'nun her çağrısı çürük, her teklifi beyhudedir."

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