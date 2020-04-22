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    • 22.04.2020 15:33
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    'ın o haberi 'i bile isyan etti: Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

    Gazeteci , ’deki koronavirüs ölü sayısını farklı lanse eden gazetesine tepki gösterdi. Özdemir “Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa… Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz." ifadelerini kullandı

    Erdoğan nefreti bunların gözünü kör etmiş

    Koronavirüs nedeniyle 'deki ölü sayısının '1100' daha az gösterildiğini ileri sürerek kara propaganda yaptığını belirttiği 'a cevap veren , 'Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz' dedi.

    Muhalifliğiyle bilinen Özdemir şu ifadeleri kullandı;
    "Türkiye'de kaç ölüm var, 4 bin 100 ekle bin 1100 daha 5 bin 200. Peki Amerika'da kaç ölüm var 44 bin. Bu Erdoğan düşmanlığı bunların gözünü kör etmiş durumda. Bir de uluslararası bir nefret yani. Adam nefret ediyor yani. Erdoğan ağzıyla kuş da tutsa... Ha bu doğru mudur, doğru da olabilir fakat haberin üslubuna bakıyorsunuz, bütün üslup tamamen bir karalama haberidir. Biz de gazeteciyiz, bu haberler nasıl oluyor, nasıl yapılıyor biliyoruz."

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