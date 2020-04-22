İlk olarak 2019'un son günlerinde oraya çıkan bugün ise küresel bir salgına dönüşen corona virüs dünya genelinde 2.5 milyondan fazla insana bulaşmış durumda.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 175 binin üzerinde.

Veriler incelendiğin de daha önce karşımıza çıkan MERS ve SARS da olduğu gibi yeni tip corona virüsünün erkeklere bulaşma riski kadınlardan daha fazla.