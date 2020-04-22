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    Son dakika: 'de raydan çıkan otobüse çarptı

    Son dakika haberleri... 'de Cebeci Mahallesi Eski Asfaltı üzerindeki raydan çıkan otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

    Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

    Son dakika haberleri... 'de Cebeci Mahallesi Eski Asfaltı üzerindeki raydan çıkan otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

    Olay yerinden gelen ilk görüntüler

    Sultangazi'de raydan çıkan tramvay ile otobüs çarpıştı.

    Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıkan tramvay, Sultançiftliği mevkisinde İETT otobüsüne çarptı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    nedeniyle T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki seferler, geçici süre ile Topkapı-Sultançiftliği istasyonları arasında yapılacak.

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