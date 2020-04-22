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    • 22.04.2020 13:07
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    hastalarının neden yüzüstü yattıkları belli oldu! Türk hemşire merak edilen soruyu yanıtladı!

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde milyonlarca kişiye bulaşan yeni tip kabusu her geçen gün büyüyor. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek nefes almayı sıfıra indiriyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalarının yüzüstü yattığı görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Koronavirüs hastalarının neden yüzüstü yattığı ortaya çıktı. Yüzüstü yatmak meğer hayat kurtarıyormuş. Türk hemşire merak edilen o soruyu cevapladı. İşte detaylar...

    Neden yüzüstü yattıkları belli oldu!

    'den dünyaya yayılan yeni tip can almaya devam ederken, Kovid-19'a karşı tedavi ve aşı çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

    HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR
    Pandeminin Avrupa'ya yayıldığı ilk dönemlerde, 'daki ünitelerinde kaydedilen görüntüler çok konuşulmuştu. O görüntülerde bazı hastaların yüzüstü yatırılarak cihazlara bağlandığı görülmüştü. Aslında bu yöntemin hastalığın tedavisinde büyük bir önem arz ettiği ortaya çıktı.

    TÜRK HEMŞİRE DETAYLARI BBC'YE AÇIKLADI
    Haber7'de yer alan habere göre, 'deki yoğun bakımlarda da aynı tedavi yönteminin kullanıldığı belirtildi.

    Geçtiğimiz günlerde ekibi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisini görüntülemişti. Burada BBC'ye konuşan Kovid-19 Yoğun Bakım Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu Aycan Kelez Yayık, hastaların yüzüstü yatma sebebinin şu sözlerle açıklamıştı: "Hastaları, o ödemin bir daha sönmesi ve oksijenasyonunun rahat sağlanması için için yüzüstü yatırmak zorunda kalıyoruz. O yüzden gördüğünüz bu hastalar yüzüstü yatıyor. Bundan fayda görüyoruz ama, öyle gözüküyor."

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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