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    Son dakika: 'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında yeni adım! ' Danışma Hattı'

    Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 'de de görülen corona virüse karşı bir adım daha attı. Bakanlık, üzerinden de hizmet verecek.

    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım! 'WhatsApp Danışma Hattı'

    Son dakika haberleri... Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 'de de görülen corona virüse karşı bir adım daha attı. Bakanlık, üzerinden de hizmet verecek.

    Bakanlık, WhatsApp üzerinden de hizmet verecek.

    "184 WHATSAPP DANIŞMA HATTI"
    Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Corona virüs ile mücadelede 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Corona virüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsle mücadele kapsamında yeni adım! 'WhatsApp Danışma Hattı'
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