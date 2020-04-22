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    • 22.04.2020 08:48
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    virüs toplanıyor! Gözler 'nın yeni açıklamasında

    Son dakika haberi... virüs saat 17:00'de telekonferans yöntemiyle toplanacak. 'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

    Gözler Bakan Koca'nın yeni açıklamasında

    virüs , başkanlığında bugün toplanıyor. Saat 17:00'de başlaması planlanan toplantı, telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıda kapsamlı bir şekilde le mücadelenin detayları ve yol haritası ele alınacak.

    CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında
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