Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor. Saat 17:00'de başlaması planlanan toplantı, telekonferans yöntemiyle yapılacak. Toplantıda kapsamlı bir şekilde koronavirüsle mücadelenin detayları ve yol haritası ele alınacak.





CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.