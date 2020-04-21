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Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor. Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, 14 bin 918 oldu. Peki 21 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

21.04.2020 19:30 - Son Güncelleme: 21.04.2020 19:30
Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!

Çin'de başlayarak dünyaya yayılan öldürücü Kovid-19 virüsü dünyayı tehdit ediyor. Ülkemizde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında vaka sayıları günlük olarak Sağlık Bakanlığı'nın https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinden açıklanıyor.

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Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!

Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.

Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!

Peki 21 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19'da vaka ve vefat sayıları ne kadar oldu? İşte https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı veriler ile Türkiye'deki gün gün koronavirüs vaka ve ölüm sayıları...

Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!
Türkiye'de 21 Nisan koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İyileşen hasta sayısı 14.918!
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