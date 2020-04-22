23 NİSAN ETKİNLİKLERİ EVDE NASIL YAPILACAK?

Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok etkinliğin iptal olması veya ertelenmesi üzerine 23 Nisan da bu yıl evden kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."