23 Nisan etkinlikleri yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması sonrasında 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Evde kutlanacak 23 Nisan en iyi etkinlikleri sizlerin için bir araya getirdik. Aileler ve çocuklar internette evde yapılacak en güzel etkinlikleri araştırmaya başladı. İşte 23 Nisan etkinlikleri olacak mı? Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri nelerdir? 23 Nisan evde nasıl kutlanır? 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
23 NİSAN ETKİNLİKLERİ EVDE NASIL YAPILACAK?
Korona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Pek çok etkinliğin iptal olması veya ertelenmesi üzerine 23 Nisan da bu yıl evden kutlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hazırlıklar yaptıklarını vurgulayarak şunları söyledi:
"23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak. 100. yıl olduğu için ayrı bir önemi var 23 Nisan'ın. TBMM Başkanımız bu konuda hazırlıklar yapıyor. Bizim de Milli Eğitim Bakanlığı olarak her sene yaptığımız işi daha bir gayretle, 100. yıla yakışır şekilde yapmamız ve bu bayramın neşesini, niye önemli olduğunu ev ev, okul okul, çocuk çocuk hepsine iletmemiz lazım. Öğretmenlerimizin ailelerle irtibat halinde evlerde neler yapılabileceği, evlerin nasıl süsleneceği ki EBA'da süslemeyle ilgili programlar olacak. Bununla ilgili marş hazırlığımız var. İstiyorum ki çocuklar o gün bayramı hissetsin. Dünyadaki çocuklardan mesajlar alacağız. Onlarla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. 23 Nisan'da bütün dünyaya güzel bir mesajımız olsun. Bütün öğretmenlerimiz çocuklarımıza güzel gülümsemelerini bir şekilde hissettirsin."
TRT yayınladığı duyurularla çocukları, camlarını Türk bayraklarıyla süslemeye, şarkı söylemeye, şiir okumaya, gösteri yapmaya ve bunları kaydedip TRT'ye göndermeye davet etti. TRT'nin 23 Nisan Kampanyasına dizi, sinema, müzik ve spor dünyasından ünlü isimler de katılım gösterdi.
Çektikleri videoları "www.trt23Nisan.com" adresine yükleyen çocukları tüm Türkiye, TRT 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde TRT ekranlarından izleyebilecek.
Migros TV ise 23 Nisan'da tüm günü çocuklara özel hazırladığı programlara ayıracak. Migros TV 23 Nisan program içeriğinde canlı tiyatro performansından canlı konserlere kadar birçok farklı gösteri olacak.
EVDE YAPILABİLECEK 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan için sevgi konseri gerçekleştirilecek. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak. "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" sloganıyla ve pek çok sanatçının katılımıyla yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan konseri, İletişim Başkanlığı'nın resmi Youtube sayfasından yayınlanacak.
Evde yapılabilecek 23 Nisan etkinlikleri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un şu çağrısı da yer alıyor:
"23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."
DERGİLİK'TEN 23 NİSAN ÖZEL DERGİSİ
Dijital yayın platformu Dergilik, TBMM'nin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturacak. Derginin içeriği, operatör kullanıcılarının gönderdiği paylaşımlardan oluşacak. 23 Nisan'da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evde çocuklarla birlikte inceleyip okuyarak keyifli vakit geçirilebilir.
Bir diğer etkinlik ise Beşiktaş İlkokulu'ndan geldi. Beşiktaş İlkokulu, "Sen evde ben evde bayram gününde birlikte" sloganıyla bir proje başlattı. Proje kapsamında 4D sınıfı öğrencileri, çektikleri videolarla tüm çocukları, bayramlarını kutlamak için en güzel kıyafetlerini giyip, ay yıldızlı Türk bayrağını ellerine alarak 23 Nisan Perşembe saat 12.00'de balkonlara ve pencerelere davet etti.
23 Nisan'da evde yapılabilecek keyifli aktivitelerden biri de bu olabilir.
ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME
Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarınızı atv ekranlarından duyurulacak.
En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetini giyip, elinize Türk bayrağı alıp, 23 Nisan mesajı, şiiri, dansını yatay bir şekilde video olarak kaydedebilir ve 22 Nisan tarihine kadar ATV'ye gönderebilirsiniz.
Katılacak çocukların yaş aralığı "4-12 yaş arası" olması gerekiyor.
ATV 23 NİSAN VİDEO GÖNDERME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Birinci Dünya Savaşı'nda, Çanakkale'de göstermiş olduğumuz büyük başarılara rağmen; aynı safta olduğumuz diğer devletler yenilince olunca bizde onlarla birlikte yenilmiş sayıldık. Bu yenilgiden sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile işgal ve istilaya uğramaya başlayan vatan topraklarının kurtarılması için acilen bir şeyler yapılması gerekiyordu.
Ülkemizin bu zor döneminde, bütün güçlüklere karşın, Milli Mücadeleyi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, kurtuluşun ancak milletçe birlik ve beraberlikle hareket edilmesi sonucu mümkün olacağı kanaatindeydi.
Yurdun bütünlüğü ve ulusun bağımsızlığının tehlikede olduğu ilk olarak Amasya Genelgesi'nde açıkça ifade edildi. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar ile, vatanın bölünmez bir bütün olduğu, hiçbir yabancı devletin egemenliği altına girilmemesi hususu ile milli meclisin derhal toplanarak çalışması gerektiği sonucuna varıldı.
Nihayet, 23 Nisan 1920'de Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi açıldı. Millet iradesini esas alan meclisin açılış günü ile birlikte Türk halkı da egemenliğini ilan etmiş oldu.
23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün yıldönümü olarak kutlanmaya başlanan ulusal bayram, ilk kez 23 Nisan 1920'de "Hâkimiyeti Milliye Bayramı" olarak kutlanmıştır.
Atatürk, 23 Nisan 1924'te, 23 Nisan gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiş, bu tarihten 5 yıl sonra ise 23 Nisan 1929'da bu özel bayramı çocuklara armağan etmiştir. 23 Nisan ilk defa 1929 yılında "Çocuk Bayramı" olarak da kutlanmaya başlanmıştır.
1930'lu yıllarda Çocuk Esirgeme Kurumunun gelenekselleştirdiği ve 23 Nisan–1 Mayıs tarihleri arasında kutlanan "Çocuk Haftası'nın başlangıcının da bu bayramla aynı güne rastlaması sebebiyle "Milli Hâkimiyet Bayramı" ile Çocuk Bayramı aynı gün kutlanmaya başlamıştır. Bu iki bayram 23 Nisan 1935 yılında "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adı altında bir araya getirilmiştir.
Hâkimiyet-i Milliye bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışını kutlamak amacını taşırken; Çocuk Bayramı, savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocuklarını sevindirmek amacını taşımaktaydı. 1979'un, UNESCO tarafından "Çocuk Yılı" ilan edilmesiyle de bu bayram, uluslararası bir nitelik kazanmıştır.
1979'da, ilk olarak beş ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu milli bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen yabancı ülke çocukları katılmakta, şenlik boyunca Türk çocuklarının evlerinde misafir edilmektedir. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke olan Türkiye, bu özelliği ile bizlere büyük gurur vermektedir.
1979'dan bu yana her yıl, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu tarafından geleneksel olarak 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği düzenlenmektedir. Bir hafta süren etkinliklere 8–14 yaş arası dünya çocukları davet edilmektedir. Program yaklaşık 16 Nisan'dan 25 Nisan'a kadar olan süreci kapsamaktadır.
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak önemli bir yer işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, yurtdışı temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda ve okullarımızda çeşitli etkinliklerle kutlanarak milli birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
Tüm dünyaya kardeşlik mesajlarının verildiği ve her türlü sorunun el ele, kardeşçe çözülmesi gerektiğinin hatırlatılması bakımından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" çok büyük önem taşımaktadır. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği bu bayram, dünya çocukları arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının gelişmesine katkı sağlamakta, tüm insanların barış içinde yaşaması gerektiğini en güzel şekilde ifade etmektedir.