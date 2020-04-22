Corona virüs (Korona) canlı harita! Sağlık Bakanlığı Türkiye koronavirüs tablosu son durum nedir?

SORU CEVAP

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI

Türkiye'de benzer şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun ve bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Önümüzdeki günler mutasyonla ilgili daha detaylı sonuçlar elimizde gelmiş olur. Bu mutasyonların varlığı söz konusu.

AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye'deki aşı çalışmaları daha önce de söylediğim şekliyle 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Dünyadaki gelişmeler ki bu anlamda insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bundan sonraki süreçte hem İngiltere'nin hem bizim bilim insanlarımızın bilgi alışverişi olacak. Aşı ile ilgili konuyu sorduğumuzda yarın için uygulanacağını her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının söz konusu olmadığını ifade ettiler.