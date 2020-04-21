Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.04.2020 06:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.04.2020 06:45
    ABONE OL

    : İstanbul nde yoğunluğu

    haberi... virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf gecenin ilerleyen saatlerinde nde yoğunluğa neden oldu.

    Sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu

    İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelge kapsamında uygulanacak olan 4 günlük nedeniyle alışveriş yapmak isteyen esnaf 'daki Sebze ve Meyve haline akın etti. İş yeri ve evlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gece yarısından itibaren hal'e gelenler sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Hal'in girişinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Alışveriş yapan vatandaşlar sebze ve meyvelerini el arabalarıyla araçlarına taşıdı.

    "ARABAYI DIŞARI KOYDUK MALLARI TEK TEK TAŞIDIK"
    ne gelen bir vatandaş, "Yenibosna'dan geldik. Sokağa çıkma yasağı için hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullanırken, Şirinevler'den gelen bir başka vatandaş, "Hale geldik. Birkaç parça sebze eksiğimiz vardı onu aldık. Hale giriş yapamadık. Arabayı dışarı koyduk malları tek tek taşıdık." dedi. Sosyal mesafeye uyulmadığını dile getiren bir vatandaş ise, "Halin içerisinden, bir kilometreden mal taşıyoruz. El arabalarıyla mal taşıyoruz. Saat 12'de hale geldim. Tıklım tıklımdı. Araba girmiyor." şeklinde konuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Bayrampaşa sebze halinde sokağa çıkma yasağı yoğunluğu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri