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    • 21.04.2020 18:37
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    Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı

    Son dakika haberine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı dünya genelinde 660 bini aştı.

    Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı açıklandı

    Dünya genelinde, yeni tip e (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 660 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 660 bin 45 kişi hastalığı atlatmayı başardı.

    En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla Almanya (95 bin 200), İspanya (82 bin 514), Çin (77 bin 123), ABD (72 bin 410), İran (60 bin 965), İtalya (48 bin 877) ve Fransa (37 bin 409) oldu.

    Türkiye'de de şimdiye dek 13 bin 430 kişi sağlığına kavuştu.

    Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 510 bin 595'e ulaşırken, virüs nedeniyle 172 bin 778 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 620 bin 232 aktif enfekte vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 660 bini aştı
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