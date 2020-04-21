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    • 21.04.2020 Gazete
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    'li Başkanı ve eşi evlerinde silahlı saldırıda yaralandı

    'un Yeşilova ilçe Belediye Başkanı ’li (68) ve eşi (64) evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı.

    Kanlıova!
    Burdur'da önceki gece silahlar patladı... Saat 04.40 sıralarında Yeşilova İlçe Belediye Başkanı 'li (68) ve eşi (64) evlerinde ayaklarından kurşunlandı.



    Hastanede tedavi gören ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.


    CHP Milletvekili Göker, saldırının nedenine ilişkin, ''Kanaatimiz yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli, yasa dışı faaliyete bulunması gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını iptal etmişti. Büyük ihtimalle olay bununla kaynaklı. Şu anda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



    SALDIRGANLAR YAKALANDI
    İçişleri Bakanlığı, silahlı saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını açıkladı: Burdur Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel'e uğradıkları menfur saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu saldırıyla ilgili olduğu değerlendirilen 2 kişi gözaltındadır.



    Fatma Şenel



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