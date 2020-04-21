önceki gece silahlar patladı... Saat 04.40 sıralarında Yeşilova İlçe Belediye Başkanı CHP 'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) evlerinde ayaklarından kurşunlandı.Hastanede tedavi gören ikilinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.



CHP Burdur Milletvekili Göker, saldırının nedenine ilişkin, ''Kanaatimiz yaklaşık bir hafta önce bölgede faaliyet gösteren bir oteli, yasa dışı faaliyete bulunması gerekçesiyle başkanımız mühürleyip ruhsatını iptal etmişti. Büyük ihtimalle olay bununla kaynaklı. Şu anda devam etmekte olan adli bir süreç olduğu için fazla yorum yapmanın anlamı olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.