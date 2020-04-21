Amerika Birleşik Devletleri, salgının merkez üssü haline geldi. Ölü sayısı 40 bini geçti. Vaka sayısının ise 750 bine yaklaştığı öğrenildi. Coronavirüs ile mücadele eden doktorlar, maske bile bulamadıklarını söyledi. En büyük sorunlarından birisi de yemekti. New York'ta yaşayan Türk vatandaşı Pınar Gnepp ise bu sorunu bir nebze de olsa çözmek için harekete geçti.

Eşi ile birlikte ayakta kalma mücadelesi veren restoranlardan söyledikleri yemekleri, Brooklyn Methodist Hastenesi'nin acil servisinde çalışan doktorlara ücretsiz gönderdi.

SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ

İyilik hareketine komşularının da destek verdiğini belirten Pınar Hanım, şunları söyledi: Gönderdiğimiz yemeklerin çok özel bir mesajı var, bu yemeklerle onlara varlığımızı hissettiriyoruz, biz sizin için varız diyoruz, komşularınız olarak sizi düşünüyoruz demek istiyoruz.



Yemekleri kapış kapış tüketen doktorlar, Pınar Hanım'a teşekkür etti