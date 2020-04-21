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    • 21.04.2020 Gazete
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    ’de Türk vatandaşı , ta'ki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek göndererek gönülleri fethetti

    , salgının merkez üssü haline geldi. Ölü sayısı 40 bini geçti. Vaka sayısının ise 750 bine yaklaştığı öğrenildi. ’de yaşayan , ’taki sağlık çalışanlarına ücretsiz yemek gönderdi. Bu örnek davranışıyla gönülleri fethetti.

    İnsanlık Pınarı!

    Amerika Birleşik Devletleri, salgının merkez üssü haline geldi. Ölü sayısı 40 bini geçti. Vaka sayısının ise 750 bine yaklaştığı öğrenildi. Coronavirüs ile mücadele eden doktorlar, maske bile bulamadıklarını söyledi. En büyük sorunlarından birisi de yemekti. 'ta yaşayan Türk vatandaşı ise bu sorunu bir nebze de olsa çözmek için harekete geçti.

    Eşi ile birlikte ayakta kalma mücadelesi veren restoranlardan söyledikleri yemekleri, Brooklyn Methodist Hastenesi'nin acil servisinde çalışan doktorlara ücretsiz gönderdi.

    SİZİ DÜŞÜNÜYORUZ
    İyilik hareketine komşularının da destek verdiğini belirten Pınar Hanım, şunları söyledi: Gönderdiğimiz yemeklerin çok özel bir mesajı var, bu yemeklerle onlara varlığımızı hissettiriyoruz, biz sizin için varız diyoruz, komşularınız olarak sizi düşünüyoruz demek istiyoruz.


    Yemekleri kapış kapış tüketen doktorlar, Pınar Hanım'a teşekkür etti

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