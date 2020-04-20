Coronavirüs'le mücadelede dünyanın takdirini kazandı. Alınan tedbirler gün geçtikçe artırıldı. Son olarakhafta sonu 48 boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Halk eve kapandı. Devlet, halkının mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yaptı. Fırınlar, saat başı mahalleleri gezip ekmek dağıttı.da karantina sürecinde örnek bir harekete imza attı.Mahalle mahalle gezen araçlar, Sabah, Takvim, Fotomaç ve Yeni Asır gazetelerini okuyuculara ulaştırıldı. Vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını vurguladı.Gazeteler, dağıtım araçları üzerinde vatandaşa ulaştırıldı.Vatandaşlar, hafta sonu kapılarına kadar getirilen gazetelerini aldı.