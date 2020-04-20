Türkiye, Coronavirüs'le mücadelede dünyanın takdirini kazandı. Alınan tedbirler gün geçtikçe artırıldı. Son olarak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu 48 boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Halk eve kapandı. Devlet, halkının mağdur olmaması için tüm hazırlıkları yaptı. Fırınlar, saat başı mahalleleri gezip ekmek dağıttı. Turkuvaz Medya Grubu da karantina sürecinde örnek bir harekete imza attı. Dağıtım ekibi, büyük bir özveriyle çalıştı. Mahalle mahalle gezen araçlar, Sabah, Takvim, Fotomaç ve Yeni Asır gazetelerini okuyuculara ulaştırıldı. Vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını vurguladı.
Gazeteler, dağıtım araçları üzerinde vatandaşa ulaştırıldı.
Vatandaşlar, hafta sonu kapılarına kadar getirilen gazetelerini aldı.
Gazeteler, dağıtım araçları üzerinde vatandaşa ulaştırıldı.
Vatandaşlar, hafta sonu kapılarına kadar getirilen gazetelerini aldı.