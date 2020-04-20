COVİD-19 salgını, hızla yayıldı. Türkiye, güçlü sağlık ordusuyla virüsle mücadelede örnek alınan ülke olmayı başardı. Vatandaşlara maske ücretsiz dağıtıldı. Pek çok ülkeye sağlık ekipmanı desteği yollandı. Dünyanın süper gücü olarak gösterilen ülkeler ise pandemiyle mücadelede sınıfta kaldı. İngiltere ekipman sıkıntısı çekmeye başladı.
İNGİLTERE
İngiltere'de sağlık çalışanları koruyucu tulum ve maske bulamıyor.
İTALYA
Fransa, doktorlarına maske yerine çöp poşeti dağıttı. İtalya da sağlık alt yapısıyla sınıfta kaldı.
MASKE VE TULUM YOK
Maske ve tulumlar kara borsaya düşerken, eleştiri oklarının hedefinde hükümet vardı... İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, Türkiye'den yeni sağlık ekipmanları istediklerini vurguladı. Fransa ise koruyucu tulum sıkıntısı yaşanınca Paris'teki Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde sağlık görevlilerine çöp poşeti dağıtıldı.
Türkiye farkını ortaya koydu. Tüm sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanları sundu.
İNGİLTERE
İngiltere'de sağlık çalışanları koruyucu tulum ve maske bulamıyor.
İTALYA
Fransa, doktorlarına maske yerine çöp poşeti dağıttı. İtalya da sağlık alt yapısıyla sınıfta kaldı.
MASKE VE TULUM YOK
Maske ve tulumlar kara borsaya düşerken, eleştiri oklarının hedefinde hükümet vardı... İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, Türkiye'den yeni sağlık ekipmanları istediklerini vurguladı. Fransa ise koruyucu tulum sıkıntısı yaşanınca Paris'teki Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde sağlık görevlilerine çöp poşeti dağıtıldı.
Türkiye farkını ortaya koydu. Tüm sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanları sundu.