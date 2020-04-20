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    • 20.04.2020 Gazete
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    Kovid-19'la mücadelede dünyaya örnek oldu

    , Corona salgınında dünyaya ders verdi. Vatandaşına ücretsiz maske dağıtırken, onlarca ülkeye sağlık ekipmanı gönderdi. ve ise doktorlarına tulum yerine çöp poşeti verebildi.

    Dünyaya örnek olsun
    COVİD-19 salgını, hızla yayıldı. Türkiye, güçlü sağlık ordusuyla virüsle mücadelede örnek alınan ülke olmayı başardı. Vatandaşlara maske ücretsiz dağıtıldı. Pek çok ülkeye sağlık ekipmanı desteği yollandı. Dünyanın süper gücü olarak gösterilen ülkeler ise pandemiyle mücadelede sınıfta kaldı. ekipman sıkıntısı çekmeye başladı.



    İNGİLTERE
    İngiltere'de sağlık çalışanları koruyucu tulum ve maske bulamıyor.



    İTALYA
    , doktorlarına maske yerine çöp poşeti dağıttı. İtalya da sağlık alt yapısıyla sınıfta kaldı.

    MASKE VE TULUM YOK
    Maske ve tulumlar kara borsaya düşerken, eleştiri oklarının hedefinde hükümet vardı... İskan, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, Türkiye'den yeni sağlık ekipmanları istediklerini vurguladı. Fransa ise koruyucu tulum sıkıntısı yaşanınca 'teki Pitie- Salpetriere Hastanesi'nde sağlık görevlilerine çöp poşeti dağıtıldı.



    farkını ortaya koydu. Tüm sağlık çalışanlarına gerekli koruyucu ekipmanları sundu.



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