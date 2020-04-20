Teşekkürler Türkiye

Çin'in Wuhan kentinde Aralık ayında ortaya çıkan Coronavirüs, dünyaya yayıldı. Yüzbinlerce insanı hayattan kopardı. Türkiye, virüse karşı büyük bir mücadele başlattı. Uzmanlar, virüsten korunmak için herkese 'evde kalın' çağrısı yaptı. Bu kapsamda vakaların daha çok görüldüğü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulandı. Vatandaşlar da yetkililerin uyarılarını dinleyerek evlerinde kaldı. Her biri, Corona'ya aynı mesajı yolladı: Seni yeneceğiz!
Ege'nin incisi İzmir'de vatandaşlar kuralları dikkate alıp evinde kaldı, Belediye ekipleri sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Antalya'da atlı birlikler sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yaptı.
Adanalılar, dün evine kapandı. Kaplumbağalar boşalan sokaklarda şehir turu yaptı.
Efsanelere konu olan Kız Kulesi hafta sonu yalnız kaldı. Belediye ekipleri, sahilleri dezenfekte edip ilaçladı.
Ankara'da, sağlık çalışanları dün sabah hayat kurtarmak için yola çıktı. Tedbir amaçlı maske ve eldiven taktı.ANKARA, yasağı bol eğlenceli geçirdi. Ankaralı Coşkun isimli sanatçı, balkonunda saz çalıp şarkı söyledi. Komşularını eğlendirdi.
20 BİN 398 KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, yasağa uymayan 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini belirtti.
BİN 350 MASKE İLE YAKALANDI
Çanakkale'de jandarma ekipleri stokçulara yönelik operasyon başlattı. Maske satışı yapmak isteyen şüpheli E.T. dün yakalandı. Aracından 27 kutu içerisinde toplam bin 350 adet faturası bulunmayan cerrahi maske çıktı.
83 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin mürettebatında Corona tespit edildi. Karantina süreci tamamlanan 89 yolcu dün Türkiye'ye getirildi. Çanakkale'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
ALTUN: MÜCADELE BİTMEDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Corona ile mücadelesini değerlendirdi. "Bilim Kurulumuza müteşekkiriz. Coronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız" dedi.
CAN KAYBI 2 BİN 17 OLDU
Sağlık Bakanlığı, dün 127 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 922, toplam entübe hasta sayısı bin 31, toplam iyileşen hasta sayısı da 11 bin 976 olarak açıklandı.
MSB, HEDEF BÜYÜTTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Corona ile mücadeleye destek verdi. Son yapılan açıklamada haftalık maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini de 40 bin litreye çıkarmayı palnladıkları belirtildi.
FIRSATÇILARA GEÇİT YOK
Fırsatçılar, sınır tanımadı. Fiyatı 7.45 TL olarak belirlenen borlu el dezenfektanı BOREL'i 20 liraya satmaya kalktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
Barış ŞİMŞEK
Ege'nin incisi İzmir'de vatandaşlar kuralları dikkate alıp evinde kaldı, Belediye ekipleri sokaklarda dezenfekte çalışması yaptı.
Antalya'da atlı birlikler sokağa çıkma yasağı kapsamında denetim yaptı.
Adanalılar, dün evine kapandı. Kaplumbağalar boşalan sokaklarda şehir turu yaptı.
Efsanelere konu olan Kız Kulesi hafta sonu yalnız kaldı. Belediye ekipleri, sahilleri dezenfekte edip ilaçladı.
Ankara'da, sağlık çalışanları dün sabah hayat kurtarmak için yola çıktı. Tedbir amaçlı maske ve eldiven taktı.ANKARA, yasağı bol eğlenceli geçirdi. Ankaralı Coşkun isimli sanatçı, balkonunda saz çalıp şarkı söyledi. Komşularını eğlendirdi.
20 BİN 398 KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde yapılan sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece saat 00.00 itibariyle sona erdiğini açıkladı. Bakanlık, yasağa uymayan 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini belirtti.
BİN 350 MASKE İLE YAKALANDI
Çanakkale'de jandarma ekipleri stokçulara yönelik operasyon başlattı. Maske satışı yapmak isteyen şüpheli E.T. dün yakalandı. Aracından 27 kutu içerisinde toplam bin 350 adet faturası bulunmayan cerrahi maske çıktı.
83 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI
Yunanistan'da 3 Nisan'da karantinaya alınan El. Venizelos isimli geminin mürettebatında Corona tespit edildi. Karantina süreci tamamlanan 89 yolcu dün Türkiye'ye getirildi. Çanakkale'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
ALTUN: MÜCADELE BİTMEDİ
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Corona ile mücadelesini değerlendirdi. "Bilim Kurulumuza müteşekkiriz. Coronavirüsle mücadelemiz bitmedi. Bütün önlemleri almaya devam etmeli ve bütün tedbirleri dikkatle uygulamalıyız" dedi.
CAN KAYBI 2 BİN 17 OLDU
Sağlık Bakanlığı, dün 127 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi. Toplam test sayısı 634 bin 277, toplam vaka sayısı 86 bin 306, yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 922, toplam entübe hasta sayısı bin 31, toplam iyileşen hasta sayısı da 11 bin 976 olarak açıklandı.
MSB, HEDEF BÜYÜTTÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Corona ile mücadeleye destek verdi. Son yapılan açıklamada haftalık maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini de 40 bin litreye çıkarmayı palnladıkları belirtildi.
FIRSATÇILARA GEÇİT YOK
Fırsatçılar, sınır tanımadı. Fiyatı 7.45 TL olarak belirlenen borlu el dezenfektanı BOREL'i 20 liraya satmaya kalktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.
Barış ŞİMŞEK