İngiltere Ulusal Sağlık Servisi şefi hafta sonu boyunca mutlak bir krizi önlemek adına bütün umutlarını Türkiye'den gelecek 84 tonluk yardıma bağladıklarını açıklamıştı. Daily Mail gazetesinde, "Malzemeleri taşıyan uçağın dün sabah İngiltere'ye inmesi bekleniyordu ancak sevkıyat en az 24 saat ertelendi, bu da bazı hastanelerin bugün tamamen koruyucu ekipmanlarının tükenebileceği anlamına geliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kültür Bakanı Oliver Dowden bugün yaptığı açıklamada, İngiliz hükümetinin Covid-19'la ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına gerekli malzemelerin sağlanacağını ve "İhtiyacımız olan ekipmanlar bugün içerisinde Türkiye'den yola çıkacak" açıklamasında bulundu.