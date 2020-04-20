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    | den 5 ile son dakika sağanak uyarısı | 20 Nisan 2020

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanırken; Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte hava durumu tahminleri...

    Meteorolojiden 5 ile son dakika sağanak uyarısı

    Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir'de sağanak bekleniyor.

    Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden ülkeyi etkilemesi beklenen serin ve yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve hafta boyunca yurdun kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Yağışlı sistemin Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta hafta sonuna kadar etkisini göstermesi, 22 Nisan'da yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

    Sıcaklık değişimi ve yer yer görülecek kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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