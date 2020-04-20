Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi

    'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, bilinmeyen bir yolla virüs kaptı. Tedaviye alındı. İki haftada Corona'yı yenip evine yollandı. İşte Takvim Gazetesi’nin 20 Nisan 2020 tarihli güncel sayfalarından derlediğimiz Kovid-19 haberleri…

    Virüsü yendi
    'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, bilinmeyen bir yolla virüs kaptı. Tedaviye alındı. İki haftada Corona'yı yenip evine yollandı.


    ESNAF LOKANTASI
    Afyon'da lokantacı Sami Erol, "Biz bize yeteriz" dedi. 70 bin TL'lik borç yazan veresiye defterini ateşe atıp kül etti.

    ENGELSİZ MASKE
    İzmit Belediyesi, işitme engellileri ihmal etmedi. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmelerine imkan tanıyan özel maske üretti.
    Haberler Güncel Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri