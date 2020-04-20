Batman'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, bilinmeyen bir yolla virüs kaptı. Tedaviye alındı. İki haftada Corona'yı yenip evine yollandı.
ESNAF LOKANTASI
Afyon'da lokantacı Sami Erol, "Biz bize yeteriz" dedi. 70 bin TL'lik borç yazan veresiye defterini ateşe atıp kül etti.
ENGELSİZ MASKE
İzmit Belediyesi, işitme engellileri ihmal etmedi. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmelerine imkan tanıyan özel maske üretti.
ESNAF LOKANTASI
Afyon'da lokantacı Sami Erol, "Biz bize yeteriz" dedi. 70 bin TL'lik borç yazan veresiye defterini ateşe atıp kül etti.
ENGELSİZ MASKE
İzmit Belediyesi, işitme engellileri ihmal etmedi. Dudak okuma yoluyla iletişim kurabilmelerine imkan tanıyan özel maske üretti.