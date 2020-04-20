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    • 20.04.2020 07:54
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    Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Çifte bayram yapacağız inşallah

    Türkiye'nin dünyaya örnek olacak şekilde başarıyla yürüttüğü virüs mücadelesi son sürat devam ediyor. Başkan Erdoğan, önümüzdeki hafta ile birlikte önemli bir eşiğin aşılacağının beklendiğini söyledi. Erdoğan, "Ramazan Bayramı’nda bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah" dedi.

    Çifte bayram yapacağız inşallah

    Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan virüs salgınıyla ilgili Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı , Başkan ile yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşıdı.

    İşte Şebnem Bursalı'nın "Çifte bayram yapacağız inşallah" başlıklı yazısı

    Atatürk'ün 1935 yılında yaptırdığı Florya Deniz Köşkü kullanılamaz duruma gelişinden sonra , 1985 yılından bu yana Cumhurbaşkanlarının 'daki çalışma ofisi olarak tahsis edildi. Evren, Özal, Demirel dahil Cumhurbaşkanlarının çokça kullandığı Huber Köşkü, yabancı Devlet Başkanlarının konukevi ve resepsiyon alanları olarak da kullanılmaya devam ediyor. Covid-19 salgını sonrasında Başkan Erdoğan, çalışma mesaisini İstanbul'a alınca; Huber Köşkü yaklaşık bir aydır Cumhurbaşkanlığı çalışma mekanı oldu.



    AYNI TEMPODA DEVAM
    Hijyen ve sağlık açısından yakın çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte burada hem ikamet ediyorlar hem de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Telefonla görüştüğümüz Başkan Erdoğan'a bir ayını nasıl geçirdiğini sordum. Gerçi, her gün bir veya birden fazla devlet başkanı ile telefonda hem salgınla ilgili istişare ediyor hem ikili ülke ilişkileri üzerine konuşuyorlar ama; bunun ötesinde neler yaptığını konuştuk. Öncelikle; sabah erken vakitte başlayan mesaisine, rutin işler ne varsa yine aynı tempoda devam ediyor. Bakanlar ve bürokratlarla günlük durum değerlendirmeleri ve devlet işlerine doğal olarak Covid-19 ile ilgili mesai de eklendi. Başkan Erdoğan, bu konuda da son derece titiz.
    Hem güncel rakamları hem yetkililerin yorumlarını okuyup, konuşuyor hem istişare ediyor. Bunun yanı sıra; masasının üzerinde biriken notlar neredeyse tamamen temizlenmiş. Hepsini tek tek okuyarak gereğini yaptığını söylüyor. Ve; kitap okumaya da vakit ayırabilmeye başlamış.

    SONUÇ VERMEYE BAŞLADI
    Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti.

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