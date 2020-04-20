Başkan Erdoğan'dan Ramazan mesajı: Çifte bayram yapacağız inşallah

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye'nin mücadelesi devam ediyor. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi bugün köşesine taşıdı.

İşte Şebnem Bursalı'nın "Çifte bayram yapacağız inşallah" başlıklı yazısı



Atatürk'ün 1935 yılında yaptırdığı Florya Deniz Köşkü kullanılamaz duruma gelişinden sonra Huber Köşkü, 1985 yılından bu yana Cumhurbaşkanlarının İstanbul'daki çalışma ofisi olarak tahsis edildi. Evren, Özal, Demirel dahil Cumhurbaşkanlarının çokça kullandığı Huber Köşkü, yabancı Devlet Başkanlarının konukevi ve resepsiyon alanları olarak da kullanılmaya devam ediyor. Covid-19 salgını sonrasında Başkan Erdoğan, çalışma mesaisini İstanbul'a alınca; Huber Köşkü yaklaşık bir aydır Cumhurbaşkanlığı çalışma mekanı oldu.







AYNI TEMPODA DEVAM

Hijyen ve sağlık açısından yakın çalışma arkadaşları ve aileleriyle birlikte burada hem ikamet ediyorlar hem de çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Telefonla görüştüğümüz Başkan Erdoğan'a bir ayını nasıl geçirdiğini sordum. Gerçi, her gün bir veya birden fazla devlet başkanı ile telefonda hem salgınla ilgili istişare ediyor hem ikili ülke ilişkileri üzerine konuşuyorlar ama; bunun ötesinde neler yaptığını konuştuk. Öncelikle; sabah erken vakitte başlayan mesaisine, rutin işler ne varsa yine aynı tempoda devam ediyor. Bakanlar ve bürokratlarla günlük durum değerlendirmeleri ve devlet işlerine doğal olarak Covid-19 ile ilgili mesai de eklendi. Başkan Erdoğan, bu konuda da son derece titiz.

Hem güncel rakamları hem yetkililerin yorumlarını okuyup, konuşuyor hem istişare ediyor. Bunun yanı sıra; masasının üzerinde biriken notlar neredeyse tamamen temizlenmiş. Hepsini tek tek okuyarak gereğini yaptığını söylüyor. Ve; kitap okumaya da vakit ayırabilmeye başlamış.

SONUÇ VERMEYE BAŞLADI

Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini de sordum. En başından bu yana son derece titizlikle ve profesyonelce yürütülen önlem ve alınan kararların sonuç vermeye başladığını söyledi. Tedbirlerin yanı sıra, sokağa çıkma kısıtlamasının da bu olumlu sonuçta önemli katkı yaptığını ve vatandaşların evde kalmasından duyduğu memnuniyeti de belirtti.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

