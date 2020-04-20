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    30 şehir hangileri? , ne zaman başlayacak ve bitecek?

    , ne zaman başlayacak ve bitecek? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı. Toplantının ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük nın planlandığını açıkladı. Peki, 30 şehir hangileri? İşte detaylar...

    30 şehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı kaç gün oldu?

    Sokağa çıkma yasağı kaç gün oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından önemli bir açıklama yapıldı. Başkan Erdoğan "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLDU, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

    Sokağa çıkma yasağının 4 gün olması planlanıyor. Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Çarşamba saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü 24.00'te sona erecek.

    30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

    Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
    Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
    Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
    Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
    İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

    Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
    Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
    Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
    Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
    Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
    Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
    Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
    Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Van – Van Büyükşehir Belediyesi
    Haberler Güncel 30 şehir hangileri? Sokağa çıkma yasağı kaç gün oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek?
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