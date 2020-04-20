Sokağa çıkma yasağı kaç gün oldu, ne zaman başlayacak ve bitecek soruları gündemdeki yerini aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından önemli bir açıklama yapıldı. Başkan Erdoğan "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN OLDU, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Sokağa çıkma yasağının 4 gün olması planlanıyor. Sokağa çıkma yasağı 22 Nisan Çarşamba saat 24.00'te başlayıp 26 Nisan Pazar günü 24.00'te sona erecek.