Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 682 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı olan hastanenin viyadük ve bağlantı yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılıyor.
155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesinin, Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenmesi planlanıyor.
DEPREME DAYANIKLI
HASTANEDE 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak bulunuyor. İki bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliği taşıyor. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personelinin görev alması planlanıyor.
İSTANBUL'UN CORONA ÜSSÜ
Erdoğan, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.
TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüştü. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Coronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
Erhan ÖZTÜRK
155 solunum cihazı, 475 hasta başı monitör, 150 defibrilatör, 75 EKG cihazı, bin 35 hasta yatağı, 150 acil muayene ve müdahale sedyesinin, Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenmesi planlanıyor.
DEPREME DAYANIKLI
HASTANEDE 458'i yoğun bakım olmak üzere toplam 2 bin 682 yatak bulunuyor. İki bin 68 sismik deprem izolatörüyle dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olma özelliği taşıyor. 10 bin kişiye istihdam sağlayacak hastanede 4 bin 300 medikal personel, 4 bin 50 hizmet personeli ile 810 yönetim personelinin görev alması planlanıyor.
İSTANBUL'UN CORONA ÜSSÜ
Erdoğan, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılacak.
TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefon görüştü. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, Coronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilerimize oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
Erhan ÖZTÜRK