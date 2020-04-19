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    • 19.04.2020 12:02
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    duyurdu! kod adlı terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre , terör örgütü 'ya 5 yıl önce katılan kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı , Mardin Kızıltepe'de teslim oldu." denildi.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! O terörist teslim oldu

    , terör örgütü 'ya 5 yıl önce katılan kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya 5 yıl önce katılan Andok kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Mardin Kızıltepe'de teslim oldu." denildi.denildi.

    İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama
    İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya 5 yıl önce katılan Andok kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı , Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.
    1 Ocak'tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.

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