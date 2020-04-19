İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya 5 yıl önce katılan Andok kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya 5 yıl önce katılan Andok kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Mardin Kızıltepe'de teslim oldu." denildi.denildi.

İşte İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya 5 yıl önce katılan Andok kod adlı teröristin teslim olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 yıl önce bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen "Andok" kod adlı Abdurrahman Kayıhan, Mardin Kızıltepe'de teslim oldu.

1 Ocak'tan bugüne kadar, sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 71'e yükseldi.