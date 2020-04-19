Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikoptere bindi. Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanelerinin inşaatını denetledi. Talimatlar verdi.
Erdoğan, Başakşehir'de yarın hizmete açılacak olan İkitelli Şehir Hastanesi'nin son durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
Havadan denetim
CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Corona ile mücadeleyi yakından takip etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'na iki pandemi hastanesi açılacağı müjdesini verdi. Çalışmalarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, dün 45 günde bitirilmesi planlanan hastanelerin çalışmalarını havadan inceledi. Yarın açılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi aldı.
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastanelerin yapım çalışması sürüyor.
7 TEPE'DEN 7 KITA'YA KONSER
Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya" sloganıyla internetten yayınlanacak bir konser düzenleyecek. Sanatçılar, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Pierre Loti Tepesi ve İstanbul Boğazı'nda Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği'nin eserlerini seslendirerek dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik mesajı verecek. Piyanist İdil Biret, 'İnsanlık Senfonisi' olarak da bilinen eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.
Hasan AY
Erdoğan, Başakşehir'de yarın hizmete açılacak olan İkitelli Şehir Hastanesi'nin son durumu hakkında da yetkililerden bilgi aldı.
Havadan denetim
CUMHURBAŞKANI
Erdoğan, Corona ile mücadeleyi yakından takip etti. Geçtiğimiz hafta İstanbul'daki Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'na iki pandemi hastanesi açılacağı müjdesini verdi. Çalışmalarını Tarabya'daki Huber Köşkü'nde sürdüren Erdoğan, dün 45 günde bitirilmesi planlanan hastanelerin çalışmalarını havadan inceledi. Yarın açılacak Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ile ilgili bilgi aldı.
Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastanelerin yapım çalışması sürüyor.
7 TEPE'DEN 7 KITA'YA KONSER
Cumhurbaşkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepenin Şehrinden 7 Kıtaya" sloganıyla internetten yayınlanacak bir konser düzenleyecek. Sanatçılar, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Galata Kulesi, Dolmabahçe Sarayı, Pierre Loti Tepesi ve İstanbul Boğazı'nda Klasik Türk Müziği ve Klasik Batı Müziği'nin eserlerini seslendirerek dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik mesajı verecek. Piyanist İdil Biret, 'İnsanlık Senfonisi' olarak da bilinen eseri İstanbul Boğazı'nda seslendirecek.
Hasan AY