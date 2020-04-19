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    • 19.04.2020 Gazete
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    Sağlık personelinden koronavirüse (Kovid-19) karşı göze göz çarpışma

    Corona savaşında ön safta yer alan sağlık personeli ölümü göze aldı. Kahramanların zor anları, görüntülere yansıdı. 723 ı ile salgına karşı mücadelede etkin rol izledi.

    Göze göz çarpışma
    'ndeki tedavi süreci kayda alındı. Canı pahasına çalışan personelin yaşadığı zorluklar günyüzüne çıktı.


    Türkiye, güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle virüse karşı adeta savaş başlattı. Şehir hastaneleri, pandemi sürecinde adeta Corona üssü olarak görev aldı. Şehir Hastanesi'nde hastalarının tanı tedavi süreci, detaylı çalışmanın en büyük kanıtıydı. Acil serviste termal kameralarla denetim yapıldığı, şüpheli hastalara sarı bileklik takıldığı açıklandı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. , "larımızda negatif basınçlı sistem var. Her hastanın solunum ile sahaya bıraktığı partiküller, o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor" ifadesini kullandı.



    Sağlık çalışanları gecegündüz demeden COVİD-19 ile mücadele ediyor.



    2 BİN YATAK KAPASİTESİ
    OP. Dr. Aziz Ahmet Surel, şu bilgileri paylaştı: 723 yoğun bakımımız var. Bunun 526'sı erişkin hastalar için. İhtiyaç oldukça bunu artıracak durumdayız. Yani 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü durumda onu iki bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz.



    Burak Erdem ÇELİK
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