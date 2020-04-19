Sağlık personelinden koronavirüse (Kovid-19) karşı göze göz çarpışma

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavi süreci kayda alındı. Canı pahasına çalışan personelin yaşadığı zorluklar günyüzüne çıktı.
Türkiye, güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle virüse karşı adeta savaş başlattı. Şehir hastaneleri, pandemi sürecinde adeta Corona üssü olarak görev aldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 hastalarının tanı tedavi süreci, detaylı çalışmanın en büyük kanıtıydı. Acil serviste termal kameralarla denetim yapıldığı, şüpheli hastalara sarı bileklik takıldığı açıklandı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Yoğun bakımlarımızda negatif basınçlı sistem var. Her hastanın solunum ile sahaya bıraktığı partiküller, o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor" ifadesini kullandı.
Sağlık çalışanları gecegündüz demeden COVİD-19 ile mücadele ediyor.
2 BİN YATAK KAPASİTESİ
OP. Dr. Aziz Ahmet Surel, şu bilgileri paylaştı: 723 yoğun bakımımız var. Bunun 526'sı erişkin hastalar için. İhtiyaç oldukça bunu artıracak durumdayız. Yani 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü durumda onu iki bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz.
Burak Erdem ÇELİK
Türkiye, güçlü sağlık ordusu ve donanımlı hastaneleriyle virüse karşı adeta savaş başlattı. Şehir hastaneleri, pandemi sürecinde adeta Corona üssü olarak görev aldı. Ankara Şehir Hastanesi'nde COVİD-19 hastalarının tanı tedavi süreci, detaylı çalışmanın en büyük kanıtıydı. Acil serviste termal kameralarla denetim yapıldığı, şüpheli hastalara sarı bileklik takıldığı açıklandı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Yoğun bakımlarımızda negatif basınçlı sistem var. Her hastanın solunum ile sahaya bıraktığı partiküller, o odadaki negatif basınç emici uçlar tarafından emiliyor" ifadesini kullandı.
Sağlık çalışanları gecegündüz demeden COVİD-19 ile mücadele ediyor.
2 BİN YATAK KAPASİTESİ
OP. Dr. Aziz Ahmet Surel, şu bilgileri paylaştı: 723 yoğun bakımımız var. Bunun 526'sı erişkin hastalar için. İhtiyaç oldukça bunu artıracak durumdayız. Yani 700 standart yoğun bakım yatağımız var ama olağanüstü durumda onu iki bine çıkaracak kapasiteye de sahibiz.
Burak Erdem ÇELİK