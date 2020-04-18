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    • 18.04.2020 14:43
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    Son dakika: 'nın "" uygulaması yayında! Bulunduğunuz bölge koronavirüs açısından ne kadar riskli?

    Son dakika haberi... , koronavirüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük koronavirüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.

    Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması yayında

    Küresel salgınla mücadele devam ediyor. Dünyada virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 250 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 155 binin üzerine çıktı. Hastalığı yenenlerin sayısı 600 bine yaklaştı.

    'de ise, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, vefat sayısı bin 769'a, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı ise 8 bin 63'e yükseldi.

    Salgınla mücadelede zorunlu olmadıkça sokağa çıkılamaması ve vatandaşların kendisini izole etmesi virüsle savaşta en önemli tedbirlerin başında geliyor.

    , virüs ile alakalı güncel bilgileri ve risk haritalarını gösteren '' uygulamasını geliştirdi. Uygulama, IOS ve marketlerde yayımlandı.

    Uygulama, koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemeğk amacıyla geliştirildi.

    Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelirn yoğunluğunu da gösteriyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" uygulaması yayında! Bulunduğunuz bölge koronavirüs açısından ne kadar riskli?
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