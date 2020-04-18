Küresel salgınla mücadele devam ediyor. Dünyada virüs tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 250 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 155 binin üzerine çıktı. Hastalığı yenenlerin sayısı 600 bine yaklaştı.

Türkiye'de ise, toplam vaka sayısı 78 bin 546'ya, vefat sayısı bin 769'a, iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı ise 8 bin 63'e yükseldi.

Salgınla mücadelede zorunlu olmadıkça sokağa çıkılamaması ve vatandaşların kendisini izole etmesi virüsle savaşta en önemli tedbirlerin başında geliyor.





Sağlık Bakanlığı, virüs ile alakalı güncel bilgileri ve risk haritalarını gösteren 'Hayat Eve Sığar' uygulamasını geliştirdi. Uygulama, IOS ve Android marketlerde yayımlandı.

Uygulama, koronavirüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemeğk amacıyla geliştirildi.





Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktaları hakkında bilgilerin bulunduğu uygulama, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelirn yoğunluğunu da gösteriyor.