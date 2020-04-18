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    • 18.04.2020 14:00
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    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'da “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sevgi i

    T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla internetten yayınlanacak olan de, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunulacak.

    İstanbul'dan dünyaya sevgi konseri

    Yunus Emre'nin "Dünya benim rızkımdır, insanlıksa milletim" sözleriyle başlayacak olan de, Covid 19 salgını nedeniyle yaşanmakta olan bu zor dönemde, çok değerli sanatçılarımızın İstanbul'un yedi farklı noktasından gerçekleşecek performanslarıyla tüm dünyaya dayanışma mesajı verilecek.

    Salgınla mücadele etmekte olan birçok ülkeye tıbbi malzeme yardımında da bulunan Cumhurbaşkanlığı, kıtaların buluştuğu İstanbul'da bu kez de kalpleri buluşturarak birlik ve bütünlük bilincini vurgulayacak. "7 tepenin şehri İstanbul'dan 7 kıtaya" mesajıyla gerçekleşecek olan konser youtube/iletisimbaskanligi kanalından yayınlanarak tüm dünyada izlenebilecek.

    Ludwig van Beethoven'ın 9.Senfonisi'nin Franz Liszt tarafından yapılmış piyano düzenlemelerinin dünyadaki sayılı icracısından olan piyanistimiz , "İnsanlık Senfonisi" olarak da bilinen bu ölümsüz eseri 'nda seslendirecek.

    Arpist Şirin Pancaroğlu ve ses sanatçısı Bora Uymaz ise, Yunus Emre'nin "Ben Yürürem Yane Yane" ilahisini Kızkulesi'nde icra edecekler. Ayasofya'da neyzen Yavuz Akalın "Segah Peşrev" (Yusuf Paşa), 'nda udi Murat Bağdatlı "Kürdilihicazkar Longa" (Kemani Sebuh), 'nde flüt sanatçısı Elif Yurdakul Baykurt "Syrinx" (Claude Debussy), Dolmabahçe Sarayı'nda tanburi Özer Özel ve kemençe sanatçısı Aslıhan Özel "Nihavend Saz Semai" (Mesut Cemil Bey), Tepesi'nde kanuni Serkan Mesut Halili "Şehnaz Longa" (Santuri Ethem Bey) eserlerini seslendirecekler.

    Muhteşem İstanbul manzaraları fonunda gerçekleşecek konserde, gerek Klasik Türk Müziği gerekse Klasik Batı Müziği'nden eserler sunulurken; Yunus Emre, Mevlana, , 'dan Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Alphonse de Lamartine'e Doğu ve Batı dünyasının önemli düşünürlerinin sevgi ve insanlık mesajları da müziğe eşlik edecek.

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