Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 büyükşehir ile Zonguldak başta olmak üzere ülke genelinde dün 51 bin 170 personelin katılımıyla eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-3)" yapıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince, sokağa çıkma kısıtlaması başlamadan önce dün 15.00-24.00 saatlerinde sosyal izolasyon kuralının bozulabileceği yerler denetlendi.

51 bin 170 personelin katılımıyla 654 dedektör köpeğin kullanıldığı uygulamada, 3 bin 410 noktada sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde ikazlar yapılarak denetimler sıklaştırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince sık sık vatandaşlara sosyal mesafe ve sosyal izolasyon kuralları hatırlatıldı, maske kullanımının önemi vurgulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı.

Süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenenlerin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediği, semt pazarları, marketler, fırınlar ve akaryakıt istasyonları gibi iş yerlerinde 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları da denetlendi.

Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunanların kısıtlamaya uyup uymadıkları kontrol edildi.

Toplu taşıma araçları ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içinde maske kullanımı ve diğer kurallarla ilgili tedbirler de denetlendi.





ARANAN 364 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 314 bin 39 kişi sorgulandı, aranan 364 şahıs tespit edildi, 14 kişi gözaltına alındı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3 bin 552, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı 2 bin 473 ve 65 yaş üstü 2 bin 868 olmak üzere 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandı.

Ekiplerce, 276 bin 497 araç kontrol edildi, 385'i toplu taşıma, 114'ü ticari taksi ve 6 bin 511'i diğer olmak üzere 7 bin 10 araç sahibine/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamada 10 bin 32 park-bahçe, 3 bin 131 mesire-yürüyüş alanı ile 112 bin 850 iş yeri denetlendi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlalden 3 bin 598, çalışma saatleri dışında faaliyet yürütmekten 1265, sosyal mesafe kuralını uygulamamaktan 134 ve diğer kural ihlallerinden 1645 olmak üzere 6 bin 642 iş yeri sahibine/işletmecisine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.