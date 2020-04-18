CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti verip vatandaşa ve sağlık personellerine yardımcı olmak yerine toplu taşıma araçlarını garajlara çekerek İstanbulluya eziyet etti.



SAĞLIK PERSONELİNİN YARDIM TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİLER!

CHP'li İBB, Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan Mahmut Yılmaz isimli sağlık personelinin 153'ü arayarak bildirdiği ulaşım talebini reddetti. "Ben nasıl eve gideceğim" diyen sağlık personelinin sorusu İBB tarafından yanıtsız bırakıldı. Yardım kapısı suratına kapanan Mahmut Yılmaz, çareyi Zeytinburnu Belediyesi'ni aramakta buldu.



DEVREYE AK PARTİLİ BELEDİYE GİRDİ

Yılmaz, İBB'nin kendisini yarı yolda bırakması sonrası Zeytinburnu Belediyesi'ni aradı. Belediye, hemen zabıta aracı göndererek Yılmaz'ın ulaşım talebini karşıladı. Yılmaz, kendisiyle ilgilenenlere teşekkürlerini sundu.



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