Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.04.2020 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.04.2020 18:24
    ABONE OL

    , beyin ine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı! Güzel haberi verdi

    , hesabı üzerinden "Acil insani durum" diyerek çağrı yapan '' isimli kullanıcının çağrısını karşılıksız bırakmadı. Haktan'ın, beyin ine yakalan 'un 'de tedavi gördükten sonra Suriye'ye döndüğünü fakat koronavirüs salgınından dolayı yeniden Türkiye'ye gelemediklerini açıklamasının ardından , Suriyeli Nur El Yusuf'un Türkiye'ye getirildiğini ve sağlıkçılara emanet edildiğini duyurdu.

    Türkiye, Suriyeli Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı!

    "" isimli sosyal kullanıcısı, beyin ine yakalanan için yetkililere çağrı yapmıştı.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN HAREKETE GEÇTİ
    "Acil insani durum" diyerek çağrı yapan Haktan, "Suriyeli Nur El Yusuf yavrumuz, 2019 yılında Hatay'da bulunan M. Kemal Üni. Sağlık Uygulama Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Suriye'ye geri gönderilmiştir. Tedavisi sürdüğü için Türkiye'ye tekrar gelmesi gerekirdi ki; Ailesi bölgede bulunan Kızılay mensuplarına durumu anlatmış, Kızılay Koronavirüsten dolayı şuan Türkiyeye girişinin zor olduğu yönünde aileyi bilgilendirmştir Yavrumuzun beyin kanserine yakalandığı için acilen tedavi görmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

    BAKAN SOYLU GÜZEL AHBERİ VERDİ: BİZ GETİRDİK
    Haktan'ın çağrısına karşılık, 'dan geldi. yaptığı açıklamada, "Biz getirdik Kahraman sağlıkçılarımıza emanet..." ifadelerini kullandı.



    SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR
    Bakan Soylu'nun güzel haberi verdiği paylaşım da çok sayıda etkileşim alırken, vatandaşlar "Mazlumların yanında yer aldığı için devletimizden Allah razı olsun" yorumunda bulundu.

    Haberler Güncel Türkiye, beyin kanserine yakalanan Suriyeli minik Nur El Yusuf'u yalnız bırakmadı! Güzel haberi Bakan Soylu verdi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri