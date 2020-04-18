"Selami Haktan" isimli sosyal kullanıcısı, beyin kanserine yakalanan Suriyeli Nur El Yusuf için yetkililere çağrı yapmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KÜÇÜK ÇOCUK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

"Acil insani durum" diyerek çağrı yapan Haktan, "Suriyeli Nur El Yusuf yavrumuz, 2019 yılında Hatay'da bulunan M. Kemal Üni. Sağlık Uygulama Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra Suriye'ye geri gönderilmiştir. Tedavisi sürdüğü için Türkiye'ye tekrar gelmesi gerekirdi ki; Ailesi bölgede bulunan Kızılay mensuplarına durumu anlatmış, Kızılay Koronavirüsten dolayı şuan Türkiyeye girişinin zor olduğu yönünde aileyi bilgilendirmştir Yavrumuzun beyin kanserine yakalandığı için acilen tedavi görmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.





BAKAN SOYLU GÜZEL AHBERİ VERDİ: BİZ GETİRDİK

Haktan'ın çağrısına karşılık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Biz getirdik Kahraman sağlıkçılarımıza emanet..." ifadelerini kullandı.