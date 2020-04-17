Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 20 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde 20 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.