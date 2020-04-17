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    • 17.04.2020 14:14
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    : açıkladı: virüs nedeniyle hayatını kaybetti

    haberi... , virüs salgını nedeniyle yurt dışında 15-16 Nisan tarihlerinde vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 20 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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