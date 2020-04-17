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    • 17.04.2020 14:15
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    Eczaneler ve üzerinden algı yaratmak isteyen 'li fena patladı! Tweetini silmek zorunda kaldı

    Her fırsatta hükümetin adımlarını eleştiren bu sefer fena patladı. Eczanelerde satılan maske üzerinden kara propaganda yapmaya kalkan CHP İstanbul Milletvekili , İzmir Datça’da bulunan bir eczaneyi paylaşıp “Halka bedava nda son durum bu. Beceriksizler” ifadelerini kullandı. Paylaşılan eczane CHP bağlantılı çıkınca Gürsel Tekin tweetini silmek zorunda kaldı.

    Maske dağıtımı üzerinden algı yaratmak isterken fena patladı

    Milletvekili dün sosyal medya hesabından bir eczanenin fotoğrafını paylaştı. Söz konusu fotoğrafta maske ile ilgili eczane camına asılmış çeşitli duyurular yer alıyordu. Duyurularda maske olmadığı ücretsiz maskelerin henüz ellerine ulaşmadığı iddia ediliyordu. Gürsel Tekin bu paylaşımıyla eczanelerde maske kaosu yaşandığı algısı oluşturmaya çalıştı. Fakat söz konusu eczanenin CHP Datça Kadın Kolları ile irtibatlı bir eczane olduğu ortaya çıktı.

    CHP'lilerin söz konusu eczane sahiplerini ziyaret edip bir de fotoğraf çektikleri anlaşıldı. Olayın ortaya çıkması ardından Gürsel Tekin tweetini silmek zorunda kaldı. Böylece CHP'nin bir algı operasyonu da başarısızlıkla sonuçlandı.

    GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE "UGANDA KORONA SÜRECİNİ TÜRKİYE'DEN DAHA İYİ YÖNETİYOR" DEMİŞTİ

    Gürsel Tekin'in, le mücadeleyi hedef alan icraatları sadece bununla bitmiyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Türkiye'nin tedbirlerini eleştirerek "Uganda koronavirüs sürecini Türkiye'den daha iyi yönetiyor" demişti.

    (Sabah)

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