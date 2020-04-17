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    : 'da nde korkutan ! Valilikten açıklama geldi

    haberi... 'nın Çankaya ilçesindeki nde, belirlenemeyen nedenle çıktı. İtfaiye ekibi, söndürme çalışması başlatırken, sağlık görevlileri de dumandan etkilenen yaşlılara müdahale etti. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı. Yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır. " denildi.

    Ankara'da huzurevinde yangın

    Mutlukent Mahallesi 1961 Sokak'ta bulunan özel ve yaşlı bakım merkezinde, saat 17.00 sıralarında çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı binadan yükselen alevleri fark eden görevliler, huzurevi sakinlerini dışarı çıkardı.



    Dumandan etkilenen bazı yaşlılar, binanın yakınında çimlere yatırıldı. Haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi.



    Sağlık görevlileri, hemen yaşlılara müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı.



    VALİLİKTEN AÇIKLAMA
    Valiliği: Çankaya ilçemizde özel bir gediatri ve yaşlı bakım merkezinde yangın meydana gelmiş merkezde kalan sakinlerin tamamı kontrol amaçlı olarak hastaneye alındı. Yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır.

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