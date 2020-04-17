Corona Korona Türkiye geneli canlı harita! 17 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Corona Korona canlı harita! 17 Nisan koronavirüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, yeni önlemler ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

17 NİSAN KORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu bildirdi.

CORONA VİRÜS TÜRKİYE GENELİ SON HARİTA