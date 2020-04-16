'KONVELSAN PLAZMA' NEDİR?

Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. Ovalı, tedavi yöntemiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Bilimsel verilere göre şu an elimizdeki en etkili tedavi ile karşı karşıya olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu, 'Konvelsan plazma' dediğimiz insanların çok kısa sürede hayatına dokunabilecek bir tedavi metodu. 'Konvelsan plazma' dediğimiz şey, bağışık insanların kanının diğer insanların tedavisi için kullanılması. Bu metot, EBOLA, H1N1, SARS ve MERS verisine baktığımız zaman etkili oldu.