Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.04.2020 12:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2020 12:14
    ABONE OL

    Ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı! 8. Cumhurbaşkanı 'a anma töreni

    8. Cumhurbaşkanı , ölümünün 27'nci yıl dönümünde Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törenle kabri başında anıldı. Törende koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler dikkat çekti.

    Özal'a anma töreni! Dikkat çeken detay

    8. Cumhurbaşkanı , vefatının 27. yılında kabri başında anıldı.

    Topkapı'daki Anıtmezar'da düzenlenen törene, Özal'ın çocukları Ahmet ve Efe Özal, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Yusuf Karaloğlu, Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile sevenleri katıldı.

    Anıtmezar'a Cumhurbaşkanlığı çelenginin konulması ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur'an okunup dua edildi.

    Duaların ardından katılımcılar, Ahmet Özal'a taziyelerini iletti.

    Haberler Güncel Ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı! 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a anma töreni
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri