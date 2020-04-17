Dünya genelinde, koronavirüs salgını öncesindeki günlere geri dönmenin umudu, bulunacak aşıya bağlanmış durumda. ABD'nin Ulusal Alerji ve Salgın Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin gibi yetkililer, aşıyı "asıl silah" diye tanımlıyor.

Ancak koronavirüse karşı geliştirilebilecek bir aşı ne kadar başarılı olabilir? Bu sorunun yanıtı, virüsün nasıl mutasyon geçireceğine bağlı.

New York Times'ta yer alan habere göre en genel anlamıyla, virüsün geçirebileceği mutasyonlar iki senaryoyla sonuçlanabiliyor.

Senaryo 1: Koronavirüs, aşıyı alt edemeyecek

Başarılı bir aşı, virüsü durdurabilir. Ancak virüs, aşıyı alt edebilecek mutasyonlar geçirmez. Bilim insanları bu anlamda şunları takip ediyor:

Tüm virüsler gibi koronavirüs de insandan insana geçerken mutasyona uğruyor. "Mutasyon" aslında sadece virüsün genetik kodundaki bir değişiklik. Çoğu mutasyon, virüsün işleyiş biçimini değiştirmiyor.