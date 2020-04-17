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    • Güncel
    • 17.04.2020 Gazete
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    Kahraman sağlıkçı yaşadığı zorlu süreci anlattı

    Dünya onu buğulu camlar ardındaki yorgun gözlerle tanıdı. Kahraman sağlıkçı , yaşadığı zorlu süreci anlattı. Fahrioğlu, "Evde kendimi izole ederek yaşıyorum. Benim gibi evli olan ekip arkadaşlarım da çocuklarını göremiyorlar" dedi.

    Oğluna bir aydır hasret

    Dünya medyasında yer bulan ve sağlık çalışanlarının sesi olan , virüse karşı verdikleri mücadeleyi şöyle açıkladı: 'de ilk vaka çıktığında ben yıllık izindeydim. İznimi bırakıp yoğun bakım servisinde görevime döndüm.

    İşe başlamadan bir gün önce oğlumu annemlere bıraktım. Bir aydır birbirimizi görmüyoruz. Görüntülü konuşarak özlem gidermeye çalışıyoruz. Oğlum da beni özlüyor, yeri geliyor ağlıyor, yeri geliyor gülüyor. Benim çocuğum şu günlerde bensiz, ama bizler herkes ailesiyle sağlıklı şekilde yaşasın diye burada olmak zorundayız. Ben sorumlu yim 9 saat çalışıyorum.

    Günde 12 saat çalışan arkadaşlarımız da var. Gece-gündüz alanı boş bırakmadan çalışıyoruz.

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