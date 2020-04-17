Türkiye filyasyon çalışmasıyla virüsün temas zincirini kırarak dünyaya örnek oldu.

Konya'da Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın yürüttüğü filyasyon ekiplerinin çalışmaları izlenildi.

Hastalığın temas zincirini kırmak için sahada 24 saat görev başında olan ekipler, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi'ne düşen pozitif vakaların çevresini hiç zaman kaybetmeden kontrol altına alıyor. Sistemin başında bulunan ekipler, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin hemen ailesinin bilgilerine ulaşıyor.

Doktor, hemşire ve yardımcı personelden oluşan ekip, hastanın yaşadığı eve giderek son 48 saat içinde temas ettiği kişileri belirleyerek izolasyonu sağlıyor. Ekipler, tedavi gören vakaların etrafındaki kişilerin yüzde 99'unu izole etmeyi başararak Türkiye'deki en başarılı 4 ili arasında yer aldı.

Konya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi, "Koronavirüs, denize atılan taş gibi etrafına dalga dalga yayılıyor. Bizim görevimiz bu dalgaları çevreleyip yayılmayı önlemek. Virüs olan bir kişinin 20 kişiye bulaştırdığını tespit etmiş durumdayız" dedi.

Karantinaya alınan Rize'nin Kalkandere ilçesinde filyasyon ekibinde görevli Ebe Fahriye Demir (33), "Yurt dışından ve il dışı temaslı 156 kişinin evinde takibini yaptık" dedi.

Ankara'daki Hasta Takip ve Filyasyon Merkezi'nde çalışanlardan görevli Samiye Barut "Virüs hızlı yayılıyor ama biz izolasyonla teması asgariye indirerek yayılmasını azaltıyoruz. Eski sosyal hayatımıza geri dönebilmemiz için şu an evde kalmalıyız" dedi.

Gülsüm Kıylak ise "14 gün kuralına ne kadar eksiksiz uyarsak o kadar kısa sürede atlatırız" diye konuştu. (Sabah)