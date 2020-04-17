VİRÜS 4 ORGANI DAHA ETKİLİYOR

Haberler'de yer alan habere göre, Çin ve New York'taki uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ise virüsün kalp, böbrek, karaciğer, ve bağırsaklara da ciddi oranda zarar verdiği ortaya çıktı.

Daha önce koronanın akciğerlerde tahribatın haricinde beyin ve sinir sistemine de ciddi oranda hasar verdiğini ortaya çıkmıştı.