Sosyal medyadaki bilgi kirliliği salgınla birlikte artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu üyeleri adına sahte hesaplar bile açıldı. Bu sahte hesaplardan yalan yanlış paylaşım yapan kendini bilmezler halkı korku ve endişeye sürüklemeye çalıştı. Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Baktım Twitter'da bir hesap ve o hesabın da 10 binin üzerinde takipçisi var. Bir iki yorum farklı anlaşılabilirdi, onlar çok doğru değildi. İsmimin kullanılması çok hoşuma gitmedi. Adımı kullanan arkadaş yanlış veya hatalı bir yazı yazmamıştı, ama öyle bir durum olursa suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.



DÖRT YILA KADAR HAPİS

Prof. Dr. Levent Eraslan, 14 kadar sahte hesabını saptadıklarını belirtti.

Eraslan, "Burada iki amaç var; bu fake hesaplarla halkta korku ve infiale yol açmak, ki bu çok önemli bir terör suçu. Vatandaşlarımız sahte hesapların ekran görüntüsünü alıp , 'siber@egm.gov.tr'ye ihbar etsinler" dedi. Eraslan, sahte hesap açanların 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini de ifade etti.