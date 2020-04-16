İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

Akşener'in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener'in, "Yıllardır evimizin bir parçası" dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı.

İKİNCİ TEST DE NEGATİF

Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

"KORONA EVİMİZE GİRDİ" DEMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüsün evine kadar girdiğini belirtti. Yardımcısına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Akşener, kendisine de test yaptırdığını açıklamıştı.