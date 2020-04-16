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    • 16.04.2020 10:58
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    Son dakika: " evimize girdi" demişti! Genel Başkanı 'in koronavirüs test sonucu belli oldu

    Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 20 yıldır yardımcılığını yapan kişinin e yakalandığını açıklayan Genel Başkanı , test yaptırdığını belirtmişti. Akşener'in test sonucu belli oldu.

    Korona evimize girdi demişti! Test sonucu belli oldu

    Genel Başkanı 'in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.

    Akşener'in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener'in, "Yıllardır evimizin bir parçası" dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı.

    İKİNCİ TEST DE NEGATİF
    Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.

    "KORONA EVİMİZE GİRDİ" DEMİŞTİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ün evine kadar girdiğini belirtti. Yardımcısına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Akşener, kendisine de test yaptırdığını açıklamıştı.

    Haberler Güncel Son dakika: "Koronavirüs evimize girdi" demişti! İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in koronavirüs test sonucu belli oldu
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