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Genel Başkanı mü? Akşener açıkladı: Koronavirüs evimize girdi

Genel Başkanı yaptığı açıklamada, ün evine kadar girdiğini belirtti. Yardımcısına yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyen Akşener, kendisine de test yaptırdığını açıkladı.

  • Güncel
  • 06.04.2020 08:31
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  • Son Güncelleme: 06.04.2020 08:34
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Akşener'e koronavirüs şoku

lideri Akşener toplum sağlığı krizine neden olan yeni tip (Kovid-19) ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Akşener, "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener, ilk koronavirüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Salgın Türkiye'ye ulaştığından beri dikkatli davranan Akşener, uyku düzenini, beslenmesini değiştirdi. Görüşmelerinde teknolojiyi kullandı. Evden çıkması gerektiğinde ise 'sosyal mesafe' kuralını uyguladı.

"AĞIRLIKLI OLARAK EVDE KALIYORUM''
Sözcü'ye açıklamalarda bulunan Akşener, "Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum." dedi.

"EVİMİZDEKİ YARDIMCI KOVİD-19 BELİRTİLERİ GÖSTERDİ''
Akşener, şu şekilde devam etti: "Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor.

Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık. Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif."

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