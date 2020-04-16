Covİd-19 ile mücadelede Sağlık Bakanlığı'nın ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlara toplu iftar sofralarında bulunmamaları uyarısında bulundu.

Hatipoğlu, "Sosyal mesafe kuralına bu dönemde sıkı sıkıya uymamız gerekiyor. Doktorların uyarılarını hep beraber dinlemeliyiz. Ramazan süresince insanları iftarda bir yere toplamak yerine yardıma muhtaçlar için evlere yemek servisi yapılmalıdır. Toplu iftar sofralarının kurulmamasında büyük fayda var.

FİDYELER ÖDENMELİ

Ayrıca kalabalığı bir araya getirecek toplu davetlerin de yapılmaması gerekiyor" dedi. Hatipoğlu, kronik hastalığı olanların oruçtan muaf olduklarını ancak oruç fidyelerini ödemelerini belirterek, "Kronik hastalığı olan ve bu yüzden sürekli ilaç kullananlar zaten sağlık sorunları nedeniyle oruçtan muaftırlar. Doktorlarıyla danışarak en doğru kararı alırlar. Tutamadıkları her bir gün için de oruç fidyelerini ödeyebilirler" dedi.

TOPLU NAMAZ KILMAYIN

Ramazan süresince vatandaşların teravih namazlarını evlerinde tek başlarına ya da ailesiyle birlikte kılmaları gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, "Teravih namazları illa ki toplu halde kılınacak diye bir şey yok. Yani evde tek başınıza kılmanıza engel yok. Aile içerisinde de bir kişi öne geçerek yine namazı da kıldırabilir" dedi.

BURAK ERDEM ÇELİK