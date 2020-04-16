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    • Güncel
    • 16.04.2020 Gazete
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    ’ndan vatandaşa ‘Ramazan’ uyarısı: Teravih namazınızı evinizde kılın

    Covİd-19 ile mücadelede 'nın ve 'nın aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. , yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlara toplu iftar sofralarında bulunmamaları uyarısında bulundu. Nihat Hatipoğlu’ndan vatandaşa ‘Ramazan’ uyarıları: Toplu iftar sofralarında bulunmayın. Teravih namazınızı evinizde kılın...

    Kronik hastalar oruçtan muaf

    Covİd-19 ile mücadelede 'nın ve 'nın aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini belirten Prof. Dr. , yaklaşan ramazan öncesi vatandaşlara toplu iftar sofralarında bulunmamaları uyarısında bulundu.

    Hatipoğlu, "Sosyal mesafe kuralına bu dönemde sıkı sıkıya uymamız gerekiyor. Doktorların uyarılarını hep beraber dinlemeliyiz. Ramazan süresince insanları iftarda bir yere toplamak yerine yardıma muhtaçlar için evlere yemek servisi yapılmalıdır. Toplu iftar sofralarının kurulmamasında büyük fayda var.

    FİDYELER ÖDENMELİ
    Ayrıca kalabalığı bir araya getirecek toplu davetlerin de yapılmaması gerekiyor" dedi. Hatipoğlu, kronik hastalığı olanların oruçtan muaf olduklarını ancak oruç fidyelerini ödemelerini belirterek, "Kronik hastalığı olan ve bu yüzden sürekli ilaç kullananlar zaten sağlık sorunları nedeniyle oruçtan muaftırlar. Doktorlarıyla danışarak en doğru kararı alırlar. Tutamadıkları her bir gün için de oruç fidyelerini ödeyebilirler" dedi.

    TOPLU NAMAZ KILMAYIN
    Ramazan süresince vatandaşların teravih namazlarını evlerinde tek başlarına ya da ailesiyle birlikte kılmaları gerektiğini söyleyen Hatipoğlu, "Teravih namazları illa ki toplu halde kılınacak diye bir şey yok. Yani evde tek başınıza kılmanıza engel yok. Aile içerisinde de bir kişi öne geçerek yine namazı da kıldırabilir" dedi.

    BURAK ERDEM ÇELİK

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