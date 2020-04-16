Antalya'da turizm sektöründe çalışan iki çocuk babası Çağlar Çolak, (27) iki hafta önce Corona'yı yenmeyi başardı. İyileştikten bir süre sonra da diğer hastaları yaşatmak için plazma bağışı yaptı.

O plazmalar birkaç gün önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Corona tedavisi gören 78 yaşındaki bir hastaya aktarıldı. Müjdeli haber ise önceki gün alındı. Plazma tedavisinden sonra hasta iyileşmeye başladı ve testi negatif çıktı. Bu durum tüm doktorları umutlandırdı.



DEVAM EDECEĞİM

Plazmasını bağışlayan Çolak "Diğer hastaların da şifa bulması için bağışa devam edeceğim" diye konuştu.