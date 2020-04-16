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    • Güncel
    • 16.04.2020 Gazete
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    'da plazma nakledilen coronavirüs hastası iyileşti

    , Corona’yı yenmeyi başardı. Diğer hastaları yaşatmak için plazma bağışı yaptı. Doktorlar, bu yöntemle tedavi edilen 78 yaşındaki vatandaşın iyileştiğini açıkladı.

    Plazma tuttu!

    'da turizm sektöründe çalışan iki çocuk babası , (27) iki hafta önce Corona'yı yenmeyi başardı. İyileştikten bir süre sonra da diğer hastaları yaşatmak için plazma bağışı yaptı.

    O plazmalar birkaç gün önce Hastanesi'nde Corona tedavisi gören 78 yaşındaki bir hastaya aktarıldı. Müjdeli haber ise önceki gün alındı. Plazma tedavisinden sonra hasta iyileşmeye başladı ve testi negatif çıktı. Bu durum tüm doktorları umutlandırdı.


    DEVAM EDECEĞİM
    Plazmasını bağışlayan Çolak "Diğer hastaların da şifa bulması için bağışa devam edeceğim" diye konuştu.

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