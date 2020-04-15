Zoom çöktü mü? COVID-19 virüsü dünya genelinde birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'de de tedbirler alınmaya devam ediliyor. Birçok kişi zoom uygulamasını kullanarak online eğitim katılıyor ve zoom uygulaması üzerinden şirketler personelleri ile irtibatta kalmaya devam ediyor. Uygulamanın bugün hata vermesinin ardından birçok kişi Zoom uygulaması çöktü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Zoom çöktü mü? Zoom neden açılmıyor?
ZOOM UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?
Zoom uygulamasının evden çalışan kişi sayısının artması ile birçok kullanıcının aynı anda işlem yapmasından dolayı çökmüş olabileceği iddia ediliyor. Uygulama hakkında henüz bir açıklama yapılmamıştır.
Zoom'dan "hesap bilgileri Karanlık Web'de satıldı" iddialarına yanıt
İşte o açıklama:
"Tüketicilere sunulmakta olan bu tür web hizmetlerinin hedef alınması yaygın ve sıklıkla görülen bir durumdur ve genellikle sabıkalı kötü kişilerin diğer platformlardan ihlaller yoluyla elde ettikleri, hali hazırda güvenliği açığa çıkmış bulunan çok sayıdaki kimlik bilgilerini test ederek kullanıcıların bu tür kişisel bilgileri başka bir yerde tekrar kullanıp kullanmadığını görmeyi amaçlamaktadır. Bu tür saldırılar genellikle kendi tek oturum açma sistemlerini kullanan büyük kurumsal müşterilerimizi etkilememektedir. Ayrıca kullanıcıları kötü amaçlı yazılım indirmeleri veya kimlik bilgilerini bırakmaları için kandırmaya çalışan binlerce web sitesini kapatan bir firma da dahil olmak üzere, söz konusu bellek dökümünden elde edilen şifre dökümlerini, bunları oluşturmak için kullanılan araçları bulması için birden fazla istihbarat ve soruşturma şirketini kiralayarak araştırmalara başladık. Araştırmalarımıza devam ediyoruz, güvenliğinin ihlal edildiğini tespit ettiğimiz hesapları kullanıma kapatıyoruz, kullanıcılardan şifrelerini daha güvenli bir şifreyle değiştirmelerini istiyoruz ve çabalarımızı desteklemek için ek teknoloji çözümleri uygulamaya çalışıyoruz."
SALGIN NEDENİYLE KULLANIMI ARTTI
Corona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden insanlar yüz yüze yapılamayan görüşmeler, toplantılar ya da ders anlatımları için Zoom Meeting uygulamasına yöneldi. Online olarak görüşme imkanı sunan Zoom birden çok kullanıcının aynı anda görüşmesine imkan sunuyor. Peki Zoom uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Zoom programı güvenli mi?
ZOOM UYGULAMASI NEDİR?
Şirket, dokuz yıl önce Çin kökenli Amerikan iş insanı 50 yaşındaki Eric Yuan tarafından kuruldu.
Yuan, şirketi kurmadan önce Amerikan teknoloji devi Cisco Systems'in mühendislik biriminin başkan yardımcılığı görevindeydi.
Zoom'da düzenlenen toplantılara 2015 yılında katılan kişi sayısı 40 milyondu. Şirket 2019 yılında halka arz edildi ve piyasa değeri 16 milyar dolara yükseldi.
Covid-19 salgınıyla bu rakamlar da katlandı.
ZOOM UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?
İlk olarak zoom.us adlı sitenin kendi ana sayfasını açıyoruz. Açılan ekran üzerinden Sign Up Frre seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresimizi yazıyoruz. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
ZOOM PROGRAMI GÜVENLİ Mİ?
BBC'de yayınlanan bir haberde, Zoom'un zayıf görülen noktaları şöyle sıralanıyor:
Zoom toplantısını başlatan kişi, katılımcıların aktivitelerini izleyebiliyor, Zoom pencereleri nerede aktif nerede değil görebiliyor
Uygulama ayrıca, yöneticilere kullanıcıların aktiviteleriyle ilgili ayrıntılı performans
değerlendirmesi yapabiliyor, toplantı süreleri ve sayısı temelinde sıralama görebiliyor
Bir kullanıcı Zoom aracılıyla herhangi bir konuşmayı kaydediyorsa, yöneticiler bu içeriğe erişebilir
Bir toplantı devam ederken veya bittiğinde yöneticiler her bir katılımcının işletim sistemi, IP adresi ve konum verisi, chat bilgisini görebiliyor.
Elbette Zoom'un ispatlanabilmiş bir güvenlik zaafiyeti bulunmuyor; ancak ortada önemsenecek derecede birçok güvenlik riskinin bulunduğu da açık