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    • 15.04.2020 11:39
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    'den bir acı haber daha! e yenik düştü

    Türk Hava Yolları'nda () kaptan pilot olarak çalışan , yakalandığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    THY'den bir acı haber daha

    'de görevli Kaptan Pilot , nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Koronavirüs nedeniyle THY'den bir acı haber daha geldi. Bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde koronavirüs tedavisi görmekte olan THY'de görevli kaptan Pilot Serdar Gündoğdu hayatını kaybetti. Gündoğdu, THY'den koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 3'üncü pilot olarak, tüm havacılık camiasında üzüntüye yol açtı. Son günlerde durumu ağırlaşan Sardar Gündoğdu için donör desteği aranıyordu.

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