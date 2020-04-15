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    • 15.04.2020 11:33
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    ? AFAD listesi! Hatay ?

    ? Hatay sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. AFAD listesi merak ediliyor. AFAD son dakika verilerine göre; Hatay'ın Yayladağı ilçe açıklarında deprem olduğu bildirildi. İşte, ülkemizde meydana gelen son depremler listesi!

    Deprem mi oldu? AFAD Kandilli son depremler listesi! Hatay Mersin deprem mi oldu?

    ? Hatay Mersin deprem haberleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hatay ? AFAD listesi arama motorlarında araştırılıyor. AFAD'dan gelen bilgiye göre Hatay'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.40 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssü Yayladağı olarak açıklandı.

    AFAD'DAN AÇIKLAMA

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Hatay, Yayladağı açıklarında saat 10.40'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Akdeniz'de Yayladağı açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

    Akdeniz'de saat 01.37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2020.04.15 10:40:01 35.6978 35.5507 8.7 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ İlksel
    2020.04.15 09:40:15 40.1345 27.2973 5.2 -.- 2.8 -.- SARNICKOY-BIGA (CANAKKALE) İlksel
    2020.04.15 09:11:06 39.1100 27.8232 7.1 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
    2020.04.15 09:08:42 38.4668 39.0412 16.7 -.- 1.7 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
    2020.04.15 07:01:54 37.3812 35.3818 6.2 -.- 2.2 -.- TUMENLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
    2020.04.15 06:50:45 37.9392 28.6092 5.1 -.- 1.9 -.- KURTULUS-KUYUCAK (AYDIN) İlksel
    2020.04.15 06:38:00 35.8520 35.4697 5.6 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
    2020.04.15 06:21:20 36.9488 28.0960 6.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
    2020.04.15 05:58:15 35.4870 29.6677 62.3 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

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