Corona virüs salgını Çin'de yayılmasından bu yana dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Uzmanlar corona virüs ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. ABD'nin Florida eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Dr. Scott Rivkees, corona virüs salgını konusunda uyarılarda bulundu. Salgından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini söyleyen Rivkees, "Maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız gerekiyor" dedi. İşte Dr. Scott Rivkees'in dikkat çeken corona virüs açıklamaları...
ABD'nin Florida Eyaleti Sağlık Dairesi Genel Sekreteri Scott Rivkees, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için en az bir yıl maske takılması gerektiğini bildirdi.
CBS Miami isimli televizyon kanalına konuşan Genel Sekreter Scott Rivkees, "Aşı olana kadar, maske takmak bizim yeni normalimiz olacak ve kendimizi buna alıştırmamız ve korunmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Rivkees, "Maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna ise, ''Eğer daha uzun sürmezse bir yıl.'' cevabını verdi.
Çevrede mücadelesi zor bir virüs olan Kovid-19 var oldukça bu tarz önlemlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Rivkees, yeni bir aşı bulunana kadar maske takarak insanların hem kendini hem de etrafındakileri virüsten korumuş olacağını belirtti.
Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.
Florida Sağlık Departmanı verilerine göre, salı günü itibarıyla eyalet genelinde yaklaşık 200 bin kişi teste tabi tutulurken 21 bin 367 pozitif vaka ve 524 ölümün kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Florida'da 24-26 Nisan tarihlerinde Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında zirvenin görülmesi bekleniyor.
CORONAVİRÜS NEDİR?
Coronavirüs (koronavirüs) nedir, büyük bir virüs ailesidir. Orta kısmında "genetik materyali", etrafında "zarf" adı verilen kısım ve "protein çıkıntılar"dan oluşur.
Korona virüsü 1960 yılında tespit edilen, birkaç çeşidi olan bir rahatsızlıktır. Daha çok hayvanlarda görülen virüs, ilk kez insanlarda da görülmeye başlandı. Şu anki salgın ilk olarak 2019'un Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı.
CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Coronavirüs ( Koronovirüs ) hastalığı, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinden sonra birden başlayan yüksek ateş (39 derece), öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu belirtileri ile kendini gösterir. Bazı hastalarda boğaz ağrısı ve burun akıntısı da olabilir.
Hastalık genellikle orta-ağır bir klinik seyir göstermektedir. Hastalığı ağır olarak geçiren ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin büyük kısmı ileri yaştaki (65 yaş ve üzeri ), altta yatan hastalıkları olanlar, akciğer hastalıkları, organ yetmezlikleri, kanser, diyabet, bağışıklığı baskılayan hastalıklar, organ nakilleri olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerden oluşmaktadır.
Genç sağlıklı erişkinlerde hastalık nispeten hafif seyretmektedir.