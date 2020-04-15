Rivkees, "Maske takma gerekliliğinin ne kadar süreceği" sorusuna ise, ''Eğer daha uzun sürmezse bir yıl.'' cevabını verdi.

Çevrede mücadelesi zor bir virüs olan Kovid-19 var oldukça bu tarz önlemlerin alınmasının zorunluluğuna değinen Rivkees, yeni bir aşı bulunana kadar maske takarak insanların hem kendini hem de etrafındakileri virüsten korumuş olacağını belirtti.

Haberde, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Müdürü Dr. Anthony Fauci ve diğer uzmanların da, 12 ila 18 ay daha bir aşı yapılamayacağı yönündeki görüşleri paylaşıldı.